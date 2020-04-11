الصحة الفرنسية تسجل 635 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 635 حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتوفين جراء عدوى الفيروس ارتفع إلى 13832 حالة، بعد أن كان 13197 حالة أمس الجمعة.
كما شددت على أن "6883 شخصاً يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة، أي بزيادة قدرها 255 حالة عن يوم أمس".
من جهتها، أعلنت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو في وقت سابق، أن 700 ألف مؤسسة وجمعية في فرنسا استفادت من وضع البطالة الجزئية لعدد قياسي من الموظفين، يقدّر بثمانية ملايين أي بزيادة ثلاثة ملايين في أسبوع".
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