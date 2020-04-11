"اليونيسف": للالتزام بمنح جميع الأطفال فرصة للتعلم خاصة مع إغلاق المدارس

شددت منظمة "اليونسيف"، على "ضرورة مضاعفة الجهود والالتزام لمنح جميع الأطفال فرصة للتعلم، مهما كان مكان تواجدهم، خاصة مع إغلاق المدارس على خلفية جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفتت المنظمة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "مع إغلاق المدارس، وجد الآباء والمعلمون والطلاب طرقًا جديدة للتعلم عبر الإنترنت، ولكن لا يستطيع جميع الأطفال الوصول إلى الإنترنت أو الكتب أو اللوازم المدرسية"، مشددةً على أنه "يجب علينا مضاعفة التزامنا بإبقاء الأطفال على التعلم، بغض النظر عن مكان وجودهم".