شددت منظمة "اليونسيف"، على "ضرورة مضاعفة الجهود والالتزام لمنح جميع الأطفال فرصة للتعلم، مهما كان مكان تواجدهم، خاصة مع إغلاق المدارس على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفتت المنظمة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "مع إغلاق المدارس، وجد الآباء والمعلمون والطلاب طرقًا جديدة للتعلم عبر الإنترنت، ولكن لا يستطيع جميع الأطفال الوصول إلى الإنترنت أو الكتب أو اللوازم المدرسية"، مشددةً على أنه "يجب علينا مضاعفة التزامنا بإبقاء الأطفال على التعلم، بغض النظر عن مكان وجودهم".
كانت هذه تفاصيل خبر "اليونيسف": للالتزام بمنح جميع الأطفال فرصة للتعلم خاصة مع إغلاق المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.