السلطات الصحة الهولندية: 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا و132 حالة وفاة

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في ​هولندا​، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد إلى 24413 حالة، عقب تسحيل 1316 إصابة جديدة.

ولفت المعهد إلى أنه تم تسجيل 132 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى 2643 حالة وفاة.

كما أوضح أن عدد المصابين الخاضعين للعلاج في المستشفيات الهولندية بلغ 8 آلاف و386 مصاباً، في وقت تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم المليون و722 ألفا، توفي منهم أكثر من 104 آلاف، فيما تعافى أكثر من 389 ألفا.

بالتوازي، وجهت وزارة الصحة الهولندية نداء لتقديم مقترحات لتطوير هواتف ذكية وبرامج إلكترونية يمكن استخدامها في مكافحة تفشي الفيروس، لافتةً إلى أنها "تنتظر مقترحات حول كيفية اقتفاء أثر عدوى الأشخاص الذي يمكن أن يكونوا تعرضوا للإصابة بالفيروس مع الحفاظ على خصوصياتهم".

