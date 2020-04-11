ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 1101 وتسجيل 5138 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في تركيا اليوم السبت، عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1101، وتسجيل 5138 إصابة جديدة.
وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العالم يتجه نحو بناء نظام عالمي جديد في أعقاب فيروس كورونا.
وعن الأوضاع الداخلية التركية بمواجهة كورونا، أعلن أردوغان إن "53 ألف مواطن تركي يخضعون للمراقبة الصحية في منازلهم، فيما يتم متابعة 8 آلاف و554 مشتبها بإصابتهم بالفيروس في المشافي، وأن 797 مريضا تماثلوا للشفاء بشكل تام وخرجوا من المستشفيات، فيما يتم إجراء فحوص طبية متقدمة على 4 آلاف و603 مشتبهين بإصابتهم بالفيروس، ومستمرون في علاج 1872 شخصا ممن تأكدت إصابتهم بالفيروس، وللأسف فقدنا 44 مريضا كانون تحت العلاج".
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