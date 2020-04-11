الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 10743 والوفيات إلى 101

أعلنت وزارة الصحة ال​إسرائيل​ية عن "ارتفاع إصابات ​فيروس كورونا​ في البلاد إلى 10743 والوفيات إلى 101". وكانت إسرائيل، رفعت ​حظر التجول​ والقيود الأخرى المفروضة على الإسرائيليين لإبطاء انتشار جائحة فيروس كورونا خلال عطلة ​عيد الفصح​. ووفقا للوائح والقيود ​الجديدة​ في إسرائيل، سيكون ارتداء ​الكمامة​ إلزاميا لجميع الإسرائيليين إلا إذا كان الشخص لوحده في المركبة، أو في مبنى أو غرفة من مبنى، ولن يسري هذا القرار على ​الأطفال​ دون 6 سنوات، وأصحاب الإعاقات العقلية، والنفسية، أو الصحية الطبية.

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