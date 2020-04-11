وصول طائرة تقل لبنانيين عائدين من دبي إلى مطار بيروت الدولي

وصلت في هذه الاثناء طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط"، وعلى متنها لبنانيين عائدين من إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وفي وقت سابق، وصلت طائرة تقل عددا من المغتربين اللبنانيين من الكويت إلى مطار بيروت الدولي.
وكانت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث في السراي الحكومي قد أصدرت تقريرها اليومي عن تطورات فيروس كورونا في لبنان، مشيرة إلى وصول رقم الحالات في لبنان الى 619 بعد تسجيل 10 حالات جديدة.
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