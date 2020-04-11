وصول طائرة تقل لبنانيين عائدين من دبي إلى مطار بيروت الدولي

وصلت في هذه الاثناء ​طائرة​ تابعة لشركة "طيران ​الشرق الأوسط​"، وعلى متنها ​لبنان​يين عائدين من إمارة دبي في ​الإمارات العربية المتحدة​.

وفي وقت سابق، وصلت طائرة تقل عددا من المغتربين اللبنانيين من ​الكويت​ إلى ​مطار بيروت الدولي​.

وكانت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث في ​السراي الحكومي​ قد أصدرت تقريرها اليومي عن تطورات ​فيروس كورونا​ في لبنان، مشيرة إلى وصول رقم ال​حالات​ في لبنان الى 619 بعد تسجيل 10 حالات جديدة.

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