أجرت النائب ​بهية الحريري​ اتصالا هاتفيا ب​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ مستوضحة منه عن سبب عدم شموله صيدا بجولته اليوم السبت، فوعدها بزيارة قريبة للمدينة. وجرى خلال الاتصال التطرق الى موضوع تسريع بدء العمل بالطابق المخصص لإستقبال ​حالات​ ​الكورونا​ في ​مستشفى صيدا الحكومي​ والذي يجري العمل على تجهيزه حالياً بحسب ما تبلغت الحريري من الوزير حسن. وفي هذا السياق طالبت الحريري حسن بتأمين فحوصات الكورونا " الـPCR " لمستشفى صيدا الحكومي والتغطية المالية اللازمة من الوزارة لكل ما له علاقة بهذه الفحوصات حتى لا تتكبد الناس اعباءها في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري اتصلت بوزير الصحة وطلبت تأمين فحوصات الـ" PCR" لمستشفى صيدا الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.