المراد طلب استثناء المحامين من القرار 479 ونجم رفعت الطلب إلى دياب

وجه نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، كتابا إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم، طلب فيه إعفاء المحامين من تطبيق القرار 479، والسماح لهم بالتنقل خلال الدوام الرسمي "لتأدية واجباتهم المهنية"، فتجاوبت نجم سريعا ووجهت كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، للموافقة على تنقل المحامين خلال التعبئة العامة.
وأفاد المكتب الاعلامي للنقابة، أن رد وزيرة العدل "كان سريعا، حيث توجهت بدورها في كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، للموافقة على تنقل المحامين خلال التعبئة العامة، بصورة خاصة، نظرا لأهمية عملهم للحد من الاكتظاظ في السجون وسائر أماكن التوقيف، ولضرورة تأدية واجباتهم المهنية".
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