الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئياً وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئيًا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات خلال ساعات الصباح الأولى والمساء.
أما الإثنين، فقليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وتشكّل ضباب محلي على المرتفعات، بينما الثلاثاء قليل الغيوم وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، والأربعاء غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتكوّن بعض الضباب على المرتفعات.
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