أفاد المكتب الإعلامي لنقابة الأطباء، أن النقيب البروفسور شرف أبو شرف، اتصل بالفريق الطبي اللبناني المساعد للبروفسور ديدييه راوولت في مرسيليا- فرنسا، الذي يعمل مع فريق من الاختصاصيين، على علاج فيروس كورونا، بواسطة الهيدروكسي كلوروكين والمضاد الحيوي ازيتروميسين.
واطلع أبو شرف من أعضاء الفريق، على المركز العلمي الذي يعملون فيه الذي "يجري مجانا، حوالي أربعة آلاف فحص مخبري pcr يوميا، وقد بدأت النتائج الإيجابية للفيروس تخف تدريجيا، بعدما التزم المواطنون بالتدابير الوقائية والحجر المنزلي، منذ 16 آذار الماضي، ومن المحتمل تمديد هذا التدبير، حتى حزيران المقبل، مع العلم أن الدولة الفرنسية، قدمت مساعدات مالية إلى الذين تأثروا اقتصاديا بهذه الحالة".
وهنأ أبو شرف الطاقم الطبي، باسم "مجلس نقابة الأطباء، على البحوث التي يقومون بها، في هذه الظروف الصعبة"، وتمنى عليهم "إطلاعه دوما على آخر مستجدات نشاطاتهم وبحوثهم العلمية"، كما تمنى لهم "فصحا مجيدا وعودة سالمة إلى وطنهم الأم لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شرف اتصل بمساعدي راوولت اللبنانيين وتمنى إطلاعه على مستجدات بحوثهم العلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.