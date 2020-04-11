أبو شرف اتصل بمساعدي راوولت اللبنانيين وتمنى إطلاعه على مستجدات بحوثهم العلمية

أفاد المكتب الإعلامي ل​نقابة الأطباء​، أن النقيب البروفسور ​شرف أبو شرف​، اتصل بالفريق الطبي اللبناني المساعد للبروفسور ديدييه راوولت في مرسيليا- فرنسا، الذي يعمل مع فريق من الاختصاصيين، على علاج ​فيروس كورونا​، بواسطة الهيدروكسي كلوروكين والمضاد الحيوي ازيتروميسين.



واطلع أبو شرف من أعضاء الفريق، على المركز العلمي الذي يعملون فيه الذي "يجري مجانا، حوالي أربعة آلاف فحص مخبري pcr يوميا، وقد بدأت النتائج الإيجابية للفيروس تخف تدريجيا، بعدما التزم المواطنون بالتدابير الوقائية و​الحجر المنزلي​، منذ 16 آذار الماضي، ومن المحتمل تمديد هذا التدبير، حتى حزيران المقبل، مع العلم أن الدولة الفرنسية، قدمت مساعدات مالية إلى الذين تأثروا اقتصاديا بهذه الحالة".

وهنأ أبو شرف الطاقم الطبي، باسم "مجلس نقابة الأطباء، على البحوث التي يقومون بها، في هذه الظروف الصعبة"، وتمنى عليهم "إطلاعه دوما على آخر مستجدات نشاطاتهم وبحوثهم العلمية"، كما تمنى لهم "فصحا مجيدا وعودة سالمة إلى وطنهم الأم لبنان".