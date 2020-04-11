حادث سير يحبط سرقة سيارة وتوقيف اثنين من عصابة رباعية في بعلبك

ذكرت معلومات صحافية أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة بيضاء من نوع "رابيد"، اعترضوا المواطن "ط. ع." من بلدة ايعات، في سهل بلدة شليفا، وسلبوه سيارته وهي من نوع بيك أب "توكوما"، وخلال فرارهم بالسيارة اصطدمت بحائط في بلدة حوش تل صفية، ما أدى إلى تعطلها وإصابة أحدهم الذي تبين أنه "ع. ع." من التابعية السورية، أوقفته القوى المنية ونقلته إلى مستشفى دار الحكمة للمعالجة.

وبعد التحريات، تمكن عناصر من ​فرع المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ من توقيف مواطنه "أ. ش." لمشاركته في عملية السلب، فيما لاذ بالفرار لبنانيان كانا برفقتهما، وتجري التحقيقات لملاحقتها واعتقالهما.