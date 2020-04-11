ذكرت معلومات صحافية أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة بيضاء من نوع "رابيد"، اعترضوا المواطن "ط. ع." من بلدة ايعات، في سهل بلدة شليفا، وسلبوه سيارته وهي من نوع بيك أب "توكوما"، وخلال فرارهم بالسيارة اصطدمت بحائط في بلدة حوش تل صفية، ما أدى إلى تعطلها وإصابة أحدهم الذي تبين أنه "ع. ع." من التابعية السورية، أوقفته القوى المنية ونقلته إلى مستشفى دار الحكمة للمعالجة.
وبعد التحريات، تمكن عناصر من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف مواطنه "أ. ش." لمشاركته في عملية السلب، فيما لاذ بالفرار لبنانيان كانا برفقتهما، وتجري التحقيقات لملاحقتها واعتقالهما.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث سير يحبط سرقة سيارة وتوقيف اثنين من عصابة رباعية في بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.