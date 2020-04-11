نتانياهو: وصول 3 شحنات طبية من الصين والهند وايطاليا إلى إسرائيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه "بفضل جهود رئيس الوزراء وغرفة العمليات التي يترأسها رئيس الموساد وصلت اليوم إلى إسرائيل 3 شحنات عملاقة من إيطاليا والصين والهند تحتوي على ملايين أقراص الكلوروكين (دواء تجريبي لمعالجة مرضى كورونا) وأطنان من المواد الخامة لتصنيع الدواء محليا وملايين الكمامات والبدلات الواقية".
وفي وقت سابق، كلف نتنياهو، الجهات المعنية في تل أبيب، "بوقف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد"، حيث سيسمح للطائرات التي أقلعت وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل بالهبوط، على أن يتم وقف جميع رحلات الركاب الجوية التي لم تقلع بعد.
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