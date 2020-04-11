دياب لسامر كبارة: الحكومة تعمل وتسعى لتأمين بدل مالي لجميع المياومين

بحث رجل الأعمال سامر كبارة مع رئيس الحكومة حسان دياب الوضع في لبنان ومشكلة المياومين في طرابلس، الذين الذين يعملون لمصلحة عدد من الإدارات العامة وتوقفوا عن العمل جراء القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا وحرموا من من دخلهم.
وأكد دياب أن الحكومة تعمل وتسعى لتأمين بدل مالي لجميع المياومين في لبنان وهي بصدد إصدار قرار بهذا الشأن في الأسبوع القادم.
من جانبه، شدد كبارة على ضرورة التعاون والتكاتف بين المجتمع المحلي والمدني والحكومة لتخطي هذه المرحلة المصيرية العصيبة التي يمرّ بها لبنان والعالم.
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