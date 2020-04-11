مجلس الأمن الفرعي في الشمال قرر عزل بشري لأجل يحدد لاحقا

وافق ​مجلس الأمن​ الفرعي في ​الشمال​، وبعد التواصل والتشاور بين الأعضاء، على قرار باقفال وعزل ​مدينة بشري​ لأجل يحدد لاحقا. وتضمن القرار منع دخول وخروج المواطنين من وإلى بشري بهدف الحد من انتشار وباء ​كورونا​. وكان رئيس بلدية بشري فريدي كيروز قد قرر عزل المنطقة، بحيث يُمنع الدخول إليها أو الخروج منها، مع فرض الحجر التام فيها، بعد تسجيل ستّ حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، ليتخطى عدد الإصابات فيها الخمسين، من أصل 609 حالات على مستوى لبنان.

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