الأب بوعبود : نطلب من المسيح القائم ان يدحرج عنا حجر اليأس الخوف

امل مدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الأب شربل بو عبود أن "يكون عيد الفصح فسحة امل ورجاء للبشرية الرازحة تحت وطأة الخوف بسبب انتشار وباء كورونا القاتل"، سائلاً السيد المسيح ان يدحرج عنا حجر اليأس والخوف.
وفي كلمة له، تقدم بوعبود بالمعايدة من الاداريين واصدقاء المعهد واللبنانيين المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، بمناسبة عيد الفصح المجيد، مشيرا الى ان "المسيح قد قام حقا من بين الأموات ونحن شهود على هذه القيامة، وإذ يطل علينا هذا العيد بظروف قاسية وصعبة وحزينة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم اجمع، والذي اخفى بهجة العيد الخارجية والاحتفالات وابعدنا عن بعضنا البعض جسدياً، إلا أننا أبناء الرجاء والإيمان والقيامة لذا تحولت قلوبنا وبيوتنا مركزا للصلاة والتقرب من الله".
وراى ان "انظارنا متجهة نحو نور هذه القيامة الباهرة التي تزيح عن عيوننا وقلوبنا غيمة الآلام والوجع واليأس"، آملا أن "يعيد الله هذا العيد على الجميع بالخير والصحة والعافية على أمل ان تكون قيامة الرب قيامة لوطننا الحبيب لبنان في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية"، مؤكدا ان "المعهد سيواصلُ رسالته الفنية في نشر ثقافة الفن والإبداع".
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