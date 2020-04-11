1667 إصابة جديدة بالكورونا في روسيا ليصل الإجمالي إلى 13584

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلن المركز الروسي للاستجابة لفيروس (كورونا) اليوم السبت تسجيل 1667 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 13584 حالة.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن ما يصل إلى 1045 شخصًا تماثلوا للشفاء، بينما توفى 106 آخرين جراء إصابتهم بالفيروس.

وأعلنت روسيا عن تسجيل أول حالتي إصابة بالمرض في 31 يناير، وزاد عدد الحالات بشكل ملحوظ منذ نهاية مارس. وتجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة 10 آلاف حتى يوم الخميس.