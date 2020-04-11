العراق: تسجيل حالتي وفاة و 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1318 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة.

وأوضحت إحصائية للوزارة، صدرت اليوم، أن إجمالي المصابين لهذا اليوم بلغ 39 حالة، ليبلغ عدد الإصابات في عموم العراق 1318 حالة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 72 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 601 حالة.