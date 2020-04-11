وكيل صحة الفيوم: المديرية استلمت 100 جهاز كشف حراري لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

قالت الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن مديرية الصحة تسلمت 100 جهاز كشف حراري، تبرع بها المهندس عبد القادر الجارحي رئيس حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم, للهيئات الصحية بالمحافظة, وذلك للمساعدة في الكشف عن المواطنين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وكيل الوزارة أن الأجهزة وصلت لمديرية الصحة, و يجري توزيعها على المستشفيات و المراكز الحضرية للمساعدة في الكشف على درجة حرارة المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضحت أن هناك فرق من أطباء وممرضي مديرية الصحة يتمركزون في مداخل ومخارج المحافظة لفحص المواطنين أثناء استقلالهم وسائل المواصلات لرصد أي حالات مشتبه بها.

وأضافت أن تلك الأجهزة تساعد الأطقم الطبية في إنجاز أعمالها في فحص المواطنين المترددين على محافظة الفيوم.