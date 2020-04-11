المغرب: 4 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، 97 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فضلاً عن 4 حالات وفاة جديدة بالوباء، خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلاً عن بيان وزارة الصحة المغربية، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالوباء المستجد إلى 1545 حالة، فيما بلغت وفيات كورونا المستجد 111 وفاة، حتى مساء اليوم.

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