بريطانيا: جونسون يحتاج وقتًا للتعافي من كورونا

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم السبت: إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يحتاج لوقت للتعافي من كوفيد-19 بعد أن أمضى ثلاث ليالٍ في العناية المركزة واستعان بجهاز للتنفس.
وأضافت باتيل في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، "الرسالة لرئيسالوزراء مفادها، أننا نريده أن يتحسن وهو يحتاج لبعض الوقت كي يستريح ويسترد عافيته ويتماثل للشفاء".
وتابعت قائلة: "هذا ضروري للغاية.. وكل مجلس الوزراء سيدعم تلك الرسالة. من المهم للغايةأن يتحسن رئيس حكومتنا وأعتقد أن ذلك أولوية وينصب عليه التركيز حاليا".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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