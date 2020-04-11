اتهام مرشح في الانتخابات الأمريكية بالتحرش الجنسي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، نائب الرئيس السابق جو بايدن، يواجه اتهامات جنائية بالتحرش الجنسي بموظفة سابقة في مكتبه.

وأفاد موقع "بيزنيس انسيدر"، بأن المدعية تارا ريد، أبلغت شرطة واشنطن بحادث مزعوم قالت إنه وقع في 1993، عندما كانت تعمل

في مكتب بايدن في مجلس الشيوخ.

وادعت ريد، أن بايدن "اعتدى عليها جنسيا في أحد ممرات مبنى الكونجرس"

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وسبق أن كشفت ريد عن الحادث في مقابلة إعلامية أواخر الشهر الماضي، وأصدر فريق بايدن حينئذ بيانا رفض فيه هذه

الادعاءات إطلاقا، واصفا إياها بالملفقة.

وجاء ذلك بعد أيام من انسحاب منافس بايدن الرئيسي على الترشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة القادمة بيرني ساندرز، من السباق الانتخابي.

وأعلن عدة نساء عن تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل بايدن، عندما أطلق نائب الرئيس السابق حملة للترشح إلى انتخابات الرئاسة، لكن ريد هي الوحيدة التي ادعت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي المباشر على يد بايدن.