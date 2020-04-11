هولندا تطلب برمجيات للمساعدة في مكافحة كورونا

وجهت حكومة هولندا اليوم السبت، نداء لتقديم مقترحات لتطوير هواتف ذكية وبرامج إلكترونية يمكن استخدامها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة الهولندية أنها تنتظر مقترحات حول كيفية "اقتفاء أثر عدوى" الأشخاص الذي يمكن أن يكونوا تعرضوا للإصابة بالفيروسمع الحفاظ على خصوصياتهم وقالت الوزارة إن آخر موعد لتلقي الاقتراحات هو ظهر يوم 14 أبريل.
وأفادت السلطات الصحية اليوم السبت، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 1316 حالة إلى 24413 مع تسجيل
وأشار المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيانه اليومي، إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 2643.
ويوم الجمعة أفادت السلطات الصحية الهولندية بتسجيل 115 وفاة و1335 إصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد.
وحتى منتصف يوم السبت بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و700 ألف، والوفيات تجاوزت 100 ألف حالة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر 389 ألفا.
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