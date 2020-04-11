ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا فى هولندا إلى 24413 حالة

قالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 1316 حالة إلى 24413 مع تسجيل 132 وفاة جديدة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. موقع روسيا اليوم. وقال المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيانه اليومي، إن إجمالي عدد الوفيات بلغ 2643. Advertisements ويوم الجمعة أفادت السلطات الصحية الهولندية بتسجيل 115 وفاة و1335 إصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد. وحتى منتصف يوم السبت بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و700 ألف، والوفيات تجاوزت 100 ألف حالة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر 389 ألفا.

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