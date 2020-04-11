عون: للفصح هذا العام رسالة خلاصية للبشرية بسبب كورونا

خاطب رئيس لبنان ميشال عون مواطنيه بمناسبة عيد الفصح عند الطوائف الكاثوليكية قائلا: "زمن الآلام مهما طال فالقيامة جوهر إيماننا، والمعاناة المشتركة ستثمر روحية يتجدد بها وطننا"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف في تغريدة على تويتر: "للفصح هذا العام رسالة خلاصية فريدة تتشارك فيهاالبشرية بأسرها بسبب وباء كورونا المستجد، الذي يحصد من أبنائها يوميا ما بات يشكل أكثر من عدد ضحايا الحروب الكبرى".
وتابع: "أتوجه إلى اللبنانيين الموجودين منهم في أماكن الحجر، وإلى من هم علىأسرة المرض، كما إلى جميع الذين هم في خطوط الدفاع الأولى من جسمنا الطبي والتمريضي، البعيدين عن ذويهم في يوم القيامة المجيد، إن المعاناة المشتركة لا بد ستثمر روحية تضامن وقيما فاعلة سيتجدد بها وطننا".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الجمعة، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 609.
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