عادت الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى الارتفاع، السبت، بعد أيام من التراجع، لتخيب آمال الإيطاليين الخاضعين لأوامر إغلاق مشددة.
وسجلت السلطات الإيطالية، السبت، 619 وفاة جديدة، مقارنة بتسجيل 570 في اليوم السابق، كما زاد عدد المصابين بـكورونا، بتسجيل 4696 حالة جديدة،
ويشكل عدد الوفيات اليومي الأحدث، أكبر عدد يتم تسجيله في يوم منذ السادس من أبريل، أما الزيادة في عدد الإصابات فهي الأكبر منذ الرابع من أبريل، وفق ماذكرت وكالة رويترز.
وتراجعت الأرقام عن ذروة وصلت إليها في أواخر مارس، لكن الأعداد اليومية لا تتراجع باستمرار مثلما كان يأمل الإيطاليون القابعون تحت إجراءات عزل مشددة منذ شهر.
ويرتفع بذلك عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهور أول حالة هناك في 21 فبراير، إلى 19468، وفقا لبيانات وكالة الحماية المدنية، التي أضافت أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة وصل إلى 152271.
كانت هذه تفاصيل خبر انتكاسة.. حصيلة ضحايا كورونا تعود للارتفاع بإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.