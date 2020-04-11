انتكاسة.. حصيلة ضحايا كورونا تعود للارتفاع بإيطاليا

عادت الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى الارتفاع، السبت، بعد أيام من التراجع، لتخيب آمال الإيطاليين الخاضعين لأوامر إغلاق مشددة.

وسجلت السلطات الإيطالية، السبت، 619 وفاة جديدة، مقارنة بتسجيل 570 في اليوم السابق، كما زاد عدد المصابين بـكورونا، بتسجيل 4696 حالة جديدة،

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بعد أن كان العدد في اليوم السابق 3951.

ويشكل عدد الوفيات اليومي الأحدث، أكبر عدد يتم تسجيله في يوم منذ السادس من أبريل، أما الزيادة في عدد الإصابات فهي الأكبر منذ الرابع من أبريل، وفق ما

ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت الأرقام عن ذروة وصلت إليها في أواخر مارس، لكن الأعداد اليومية لا تتراجع باستمرار مثلما كان يأمل الإيطاليون القابعون تحت إجراءات عزل مشددة منذ شهر.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهور أول حالة هناك في 21 فبراير، إلى 19468، وفقا لبيانات وكالة الحماية المدنية، التي أضافت أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة وصل إلى 152271.