ملك تايلاند ينهي الحجر مع 20 من محظياته في جبال الألب

خرج ملك تايلاند مها فاجيرالونكورن اليوم من عزلته الطوعية، مع 20 من النساء المحظيات اللواتى اختارهن للبقاء معه بفندق "غراند سونينبيخل" بجبال الألب، بعيدًا عن وباء كورونا المستجد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقرر الملك المعروف أيضا باسم، راما اكس، أن يترك سرًا الفندق ليعود إلى تايلاند للمشاركة فىمهرجان شاكري اليوم، الذى يخلد ذكرى تأسيس السلالة الملكية.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الملك غادر فندقه ذا الـ4 نجوم في بافاريا الليلة الماضية حتى يتمكن من حضور هذا المهرجان الذي يعتبره حدثا لا يمكن تفويته.
وكان ملك تايلاند، قد وضع نفسه في
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن ملك تايلاند البالغ من العمر 67 عاما، عزل نفسه اختياريا مع محظياته في أحد أفضل الفنادق بمدينة غارميش بارتنكيرشن في جبال الألب البافارية.
ومن غير المعروف، ما إذا كانت زوجات الملك الأربع ضمن النساء العشرين اللواتي شاركن الملك الحجر في الفندق أم لا.
وسجلت تايلاند 54 إصابة جديدة بكورونا، وحالتي وفاة السبت.
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