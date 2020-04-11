دعوة الأونروا لمساعدة فلسطينيي لبنان

دعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا» إلى الإسراع بتأمين الدعم الاقتصادي والمالي، وتبني خطة طوارئ إغاثية عاجلة لإنقاذ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وطالبت في بيان، أمس، بعد اجتماعها في مخيم مار الياس قرب بيروت رئاسة الأونروا في نيويورك ومكتبها الإقليمي في لبنان إلى الإسراع في تقديم الدعم الاقتصادي المطلوب سواءً من خلال المبلغ المالي الذي حصلت عليه «الأونروا» في وقت سابق أو من خلال طلب الدعم من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، والبدء بشكل فوري في عمليات التوزيع لجميع اللاجئين الفلسطينيين.



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