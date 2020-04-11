عمدة نيويورك: المدارس ستظل مغلقة لبقية العام الدراسي لمواجهة «كورونا»

قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية مدينة نيويورك، اليوم السبت، إن المدارس الحكومية ستظل مغلقة لبقية العام الدراسي حيث تكافح المدينة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وقال في مؤتمر صحفي «إبلاغكم أننا لن نستطيع العودة إلى مدارسنا لبقية العام الدراسي الحالي مؤلم لكن يمكنني أيضاً القول إن هذا هو الفعل الصواب».

وأمر دي بلاسيو بإغلاق المدارس الحكومية منذ 16 مارس للحد من انتشار المرض وكان المستهدف في البداية إعادة فتحها في 20 أبريل.

لكنه قال إنه سرعان ما تبين أن هذا الموعد غير واقعي بعدما أصبحت المدينة إحدى أبرز بؤر تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

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