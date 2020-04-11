ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يبحثان جهود استقرار أسواق الطاقة

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، هاتفياً، مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وأكد الجانبان خلال الاتصال الذي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الروسي التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة لتحقيق هذا الهدف.
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