أمن البيضاء يعتقل شابا نفذ جريمة قتل في إيطاليا في 2016

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ (33 سنة)، مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بإيطاليا من أجل الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمنزل أسرته بحي سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وذلك تنفيذا للنشرة الحمراء الصادرة في حقه من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” في سنة 2017، بناء على طلب من السلطات القضائية الإيطالية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد ارتكبت بإيطاليا في سنة 2016.

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية بمنزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز كمية من مخدر الشيرا تزن 60 غراما، جاري تحديد ظروف وملابسات حيازتها.

وخلص البلاغ الى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية التي لها امتدادات عابرة للحدود الوطنية.