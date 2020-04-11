وزارة التعليم وجامعة محمد السادس تطلقان منصة تعليم عن بعد لفائدة طلبة الأقسام التحضيرية

أطلقت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بتعاون مع قطاع التربية الوطنية، منصة تعليمية رقمية www.prepadigitale.com، ستتيح لطلبة الأقسام التحضيرية الولوج المفتوح إلى مجموعة من الدروس عن بعد.

وأأكد الطرفان، في بلاغ مشترك، أن إطلاق هذه المنصة التي ستخصص لكافة طلبة الأقسام التحضرية في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للوقاية من انتشار جائحة كورونا المستجد، بهدف ضمان الاستمرارية والدعم البيداغوجيين للتلاميذ والطلبة، بعد توقيف الدروس الحضورية في المؤسسات التعليمية والجامعات، وحرصا على سلامة صحتهم وصحة الموظفين التربويين والإداريين وجميع المواطنين.

وتشمل هذه المنصة الرقمية مواد ودروس تفاعلية تم إعدادها بتعاون بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وثانوية التميُّز ببنجرير وقطاع التربية الوطنية، حيث تم حاليا توفير أكثر من 400 درس. وستتيح لطلبة الأقسام التحضيرية مواصلة التركيز على دروسهم وكذا إعدادهم لمباريات الولوج للمعاهد العليا المختلفة. كما سيتم إثراء المنصة تدريجيًا بدروس جديدة.

وحسب المصدر ذاته، فقد قد تلقى أكثر من 9000 طالب وأستاذ بجميع الأقسام التحضيرية عبر التراب الوطني بريدًا إلكترونيًا يتضمن معلومات ضرورية حول كيفية تسجيل الدخول من أجل الوصول إلى هذه المنصة.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد قررت منتصف شهر مارس، تعليق الدراسة من الأقسام بكافة مؤسسات التعليم الأساسي والجامعي وكذا مؤسسات التكوين المهني، في إطار التدابير الإحترازية التي اتخذتها المملكة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.