فيديو: يونس الميموني
قال الأستاذ حميد النهري، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة، اليوم الجمعة، إن جامعة عبد المالك السعدي تستعد لإطلاق منصة رقمية، ستوفر دروسا، وملخصات مكتوبة، لتسهيل عملية التعليم عن بعد.
وكشف النهري لـ”اليوم 24″ أن الكلية ستطلق، أيضا، سلسلة من المحاضرات المصورة، لفائدة جميع المستويات في كلية الحقوق، عبر حسابها في موقع “يوتوب”، إذ سيتم وضعها رهن إشارة الطلبة.
وأضاف النهري أن لجنة للمتابعة تتكون من العميد، ورئيس شعبة القانون العام، والخاص، وكذا الكاتب العام لكلية الحقوق في طنجة، ستقوم بالرد على استفسارات الطلبة.
كانت هذه تفاصيل خبر كلية الحقوق في طنجة تستعد لاطلاق سلسلة من الدروس المصورة لتسهيل عملية الدراسة عن بعد- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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