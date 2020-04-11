شباب يصنعون ممرًا للتعقيم ويقدمونه إلى مستشفى بني ملال لمكافحة كورونا- فيديو

ساهم شباب حرفيون من مهن مختلفة في مدينة بني ملال، في صناعة ممر معقم، يساعد على الوقاية أكثر من فيروس كورونا، ويعزز الحماية لموظفي المستشفى الجهوري في بني ملال.
وأشاد المدير الجهوي للصحة، عبد الرحمان بن حمادي، بمبادرة شباب المنطقة، وتفكيرهم في تقديم خدمة يحتاجها المستشفى فعلا لتعزيز الحماية في مواجهة فيروس كورونا، متمنيا أن يساهم بنفس الطريقة شباب كل المدن، والجهات لصالح مستشفيات مناطقهم.
وبدوره، أبرز عبد الفتاح موسيف، أحد الشباب الصانع للممر المعقم، أن من بين أهداف مبادرتهم، توجيه الشكر لرجال، ونساء الصحة، من خلال تعزيز حمايتهم، مؤكدا أن الجهاز من صنع محلي 100في المائة.
وتضاف خطوة شباب بني ملال لباقي الخطوات، التي قام بها شباب من مختلف المهن، والتخصصات في مناطق مختلفة، لمواجهة الفيروس، من بينها صناعة أقنعة خاص لحماية الأطر الطبية.
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