وزارة الصحة الإسبانية “تطالب” بتعقيم الهواتف والنظارات بعد العودة إلى المنازل

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية الواسعة الانتشار، أن وزارة الصحة طالبت المواطنين بتعقيم المعدات التي يتم استعمالها في الشارع، بهدف الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وشدد المصدر ذاته، على كون الوزارة الوصية نصحت المواطنين بتعقيم الهواتف النقالة والنظارات بعد العودة إلى المنازل لتجنب نقل العدوى.

وتواصل إسبانيا مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة، بعدما باتت من بين أكثر الدول تضررا من انتشار الفيروس.