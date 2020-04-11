عاجل.. تسجيل .. إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24.. الحصيلة:.. حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إصابة 97 شخص بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، ليرتفع عدد الإجمالي للإصابات إلى 1545 إصابة مع استبعاد 6403.

وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح صحافي حول الحالة الوبائية للمغرب أن تم تسجيل 4 حالات وفاة في 24 ساعة ليرتفع العدد إلى 111 حالة.

وأضاف المتحدث أنه من يوم أمس على الساعة السادسة مساء إلى غاية الساعة السادسة من اليوم السبت تم تسجيل 22 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات المعافاة إلى 146 حالة أجري لها التحليل المخبري وكانت نتيجته سلبية.