دير الأسد: 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسود دير الأسد والمنطقة، حالة من القلق في أعقاب الإعلان عن تشخيص إصابة 4 أشخاص من سكان البلدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أظهرته نتائج الفحوصات التي أجريت في الأيام الأخيرة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن اثنين من المصابين تعرضا لعدوى الفيروس من يهودي متدين عمل كمراقب في مسلخ للحوم في البلدة، بينما أصيب آخران بالفيروس خلال مشاركتهم في بيت للعزاء.

نمر أبو اللوز

وبهذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس محلي دير الأسد، الحاج نمر أبو اللوز، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "تفاجئنا بالأمس بعد الإعلان عن الإصابة الأولى ضمن الحالات الجديدة بفيروس كورونا وهي لعامل في المسلخ، وخلال هذا اليوم تبين لنا إصابة 3 أشخاص آخرين من ضمنهم عامل آخر في المسلخ بالإضافة إلى شخص ووالدته أصيبا في بيت للعزاء".

وتابع "في هذه المرحلة نقوم بمعالجة الموضوع وفقا للتعليمات، حيث دخل جميع المصابين للحجر الصحي في منازلهم ونحن على تواصل معهم وهم بحالة صحية جيدة، وقد حذرنا المواطنين ممن كانوا على تواصل مع المصابين بأن يلتزموا هم أيضًا بالحجر الصحي والخضوع لفحص الكورونا المقرر في بلدة البعنة يوم الثلاثاء الوشيك".

Advertisements

وأشار إلى أن "الوضع في البلدة يتطلب من المواطنين عدم الاستهانة والتزام منازلهم والتقيد بتعليمات وزارة الصحة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وفي حال ذلك عليهم اتباع وسائل الوقاية وارتداء الكمامات والقفازات، ونحن نأمل بأن نتمكن من احتواء هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن حتى لا تتحول البلدة إلى بؤرة لانتشار هذا الوباء الفتاك مثلما حدث في بلدات أخرى، ونسأل الله أن يزول هذا الوباء عن مجتمعنا والعالم أجمع عما قريب".

وأوضح أنه "لدينا لجنة طوارئ ذات تفرعات مختلفة وهي على أهبة الاستعداد لمعالجة أي حالة طارئة لا قدر الله، وباعتقادي فقد حان الوقت لاتخاذ الأمور بجدية حفاظا على سلامتنا وسلامة عائلتنا ومحيطنا مع الأخذ بعين الاعتبار أولئك الذين يعانون من نقص في جهاز المناعة".

وأوضح أنه "طلبنا من عمال المسلخ الذي يقدر عددهم بالمئات الدخول لحجر صحي والتواصل مع أطبائهم من أجل الخضوع لفحص كورونا أيضًا في صناديق المرضى بعدما حصلنا على مصادقة وزارة الصحة في هذا الخصوص".

وختم أبو اللوز بالقول "نحن نأمل ألا يكون هنالك ازدياد في عدد الإصابات، لكننا لا نستبعد في الوقت ذاته هذه الإمكانية، من هذا المنطلق وجب علينا اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وزارة الصحة، ومن هنا إذ نحذر من نشر الإشاعات والأنباء الكاذبة في هذا الوضع منعا للبلبلة والهلع بين المواطنين".