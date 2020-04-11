25 محطة لفحص كورونا في 48 بلدة عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت القائمة المشتركة، مساء اليوم، السبت، عن إقامة 25 محطة جديدة لإجراء فحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتشمل 48 قرية وبلدة في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وذلك خلال الفترة بين 14 نيسان/ أبريل الجاري حتى الـ24 من الشهر ذاته.

قائمة بالمناطق التي ستشملها المحطات الجديدة، ومواعيدها:

الثلاثاء 14 نيسان/ أبريل: 1) دبورية 2) شبلي 3) دير حنا 4) البعنة ودير الأسد.

الأربعاء 15 نيسان/ أبريل: 5) ترشيحا ومعليا والجش وفسوطة 6) الرامة وساجور وعين الأسد.

الخميس 16 نيسان/ أبريل: 7) حرفيش 8) كسرى ويانوح وكفر سميع والمنطقة.

الجمعة 17 نيسان/ أبريل: 9) يافة الناصرة 10) عين ماهل

السبت 18 نيسان/ أبريل: 11) شعب 12) كابول

الأحد 19 نيسان/ أبريل: 13) بئر المكسور والزرازير والكعبية وطباش الحجاجرة ومنشية زبدة.

الأحد 19 نيسان/ أبريل: 14) بسمعة طبعون والحلف وإبطن والخوالد والحميرة والزبيدات وراس علي.

ال إ ثنين 20 نيسان/ أبريل: 15) طرعان 16) البطوف والعزير ورمانة وعرب الهيب

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الثلاثاء 21 نيسان/ أبر يل: 17) زيمر 18) قلنسوة 19) جلجولية

الأربعاء 22 نيسان/ أبريل: 20) عرعرة النقب 21) تل السبع

الخميس 23 نيسان/ أبريل: 22) كفر ياسيف وأبو سنان 23) عبلين

الجمعة 24 نيسان/ أبريل: 24) أبو غوش 25) عين نقوبا - عين رافا

ومن المقرر أن تقام يوم غد، الأحد، محطة فحوصات في مدينة باقة الغربية عن طريق الطواقم التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، فيما يجري صندوق المرضى "كلاليت"، الأحد، فحوصات في عيادة كفر قرع. في حين تجري عيادة مؤحيدت في شارع المرمالة في مدينة أم الفحم، فحوصات يوم الثلاثاء 14 نيسان/ أبريل الجاري.

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدات العربية، اليوم، السّبت، إلى 312 مصابًا، بزيادة 34 حالة عن أمس، الجمعة، وفقًا لمعطيات "الهيئة العربية للطوارئ".

وبحسب المعطيات، تبلغ نسبة الارتفاع 12.2٪، بينما بلغ عدد الفحوصات الإجمالي 15305، بنسبة زيادة 6.6٪.

ولا تشمل المعطيات المصابين العرب في المدن المختلطة.

وتتصدّر جسر الزرقاء المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين، بـ31 مصابا بزيادة 6 مصابين عن يوم أمس، الجمعة، تلتها أم الفحم بـ28 مصابا، بزيادة 6 مصابين، ومن ثم دبورية بـ22 مصابا، ثم تأتي باقة الغربية بـ18 مصابا فجت المثلّث وطمرة بـ16 إصابة لكل منهما.

أمّا من حيث كثافة المرض، فتأتي دبورية في المكان الأول بمعدل 211 مصابا لكل 100 ألف نسمة، تليها جسر الزرقاء بـ210 ومن ثم شبلي أم الغنم بمعدل 157، ومن ثم جت المثلث بـ134 حالة لكل 100 ألف مواطن.