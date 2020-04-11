”وفيات كورونا“ في إيطاليا تتجاوز الـ19 ألفا

السبت 11 أبريل 2020

صورة أرشيفية

رتفع عدد وفيات (كوفيد-19) في إيطاليا، اليوم السبت، بعد تسجيل 619 وفاة جديدة، كما زاد عدد المصابين بالمرض بواقع 4696 حالة جديدة.

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ويشكل عدد الوفيات اليومي الأحدث أكبر عدد في يوم منذ الـ6 من شهر أبريل/نيسان الجاري، أما الزيادة في عدد الإصابات فهي الأكبر منذ الـ4 من شهر نيسان/أبريل الجاري.

وتراجعت الأرقام عن ذروة وصلت إليها في أواخر شهر مارس/آذار الماضي، لكن الأعداد اليومية لا تتراجع باستمرار مثلما كان يأمل الإيطاليون القابعون تحت إجراءات عزل مشددة منذ شهر.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في إيطاليا منذ أن ظهرت أول حالة هناك في 21 من شهر فبراير/شباط الماضي، إلى 19468 وفقا لبيانات وكالة الحماية المدنية، التي أضافت أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة وصل إلى 152271.