باحث سياسي : وقف إطلاق النار يعتبر بمثابة طوق نجاة للميليشيات الحوثية

السبت 11 أبريل 2020

قال الباحث في الشأن الدولي أسامة الهتيمي، إن الإعلان عن هدنة وقف إطلاق النار من قبل "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، بمثابة طوق نجاه للعناصر الحوثية الإرهابية، التي سرعان ما تجد الوقت الكافي لاستعادة أنفاسها حال قيام الشرعية اليمنية في استعادة وتحرير المناطق من قبضته.



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ونقل موقع 24 الإماراتي، عن الهتيمي لـ24، ققوله أن منطقة الشمال اليمني وبالتحديد في خمس محافظات تقع تحت سيطرة عبدالملك الحوثي وأنصاره، يمارسون فيها القمع والقتل والتخريب، مشددا أنه ما إن يستجمع قوته سيخترق تلك الهدنة ليمضي في طريقه الطامح للسيطرة على اليمن وخارجها.

وأوضح الهتيمي، أنه يجب على المجتمع الدولي فى هذا الوقت عدم الاكتفاء بالاستماع للحوثي والبحث عن الحقيقة بنفسه فيما يخص استثمار تلك الجماعة الإرهابية للهدنة في خلق اجواء حصار على المجتمع الداخلي فى اليمن