ناشطون يكشفون معاناة شعب تركيا جراء إجراءات غير مدروسة لنظام أردوغان

السبت 11 أبريل 2020

كشف ناشطون، عن المعاناة التي يتجرعها الشعب التركي جراء الإجراءات غير المدروسة لنظام رجب طيب أردوغان.



وبحسب متابعة، قال حمود الصقري في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "نقص في المخزون الغذائي وانهيار النظام الصحي فعلا بدا #الرعب_يجتاح_تركيا نتيجة افعال النظام التركي القذر بشعبه".

وأضاف "شعبه يموت لا اكل ولا رعاية صحية وجالس يدعم اسرائيل".

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من جانبه، ذكر أسامة حمد، قائلا "استمرار اردوغان بالتهاون على كورونا و تخفيه عن حقيقة ان تركيا منبع الوباء واتخاذ قرارات عاجلة الى ان تحول الوضع مأساوي #الرعب_يجتاح_تركيا واسرائيل شاغلة باله".

أما الناشط، عبدالمجيد الحماد، ذكر أن "تركيا اليوم تعيش في ازمه حقيقيه، المواد الغذائيه غير متوفره وشفنا كيف يتقاتلون عشان بس كيس خبز، والمراكز الصحيه وضعها دمار جدا، مبيناً أن تركيا تعاني اكثر من اي وقت سابق وسط اهمال كبير من السلطات

بدوره، قال ياسر بن شبّاب، إن تركيا لحقت على أسبانيا وإيطاليا أنفلت الوضع عندهم والأصابات أعدادها جالس يتضاعف بشكل مخيف، وتوهم يفرضون الحظر وبدون ما يوفرون مواد غذائية خلو الناس تتقاتل على الأكل"