إجتماع أمني عسكري مشترك في عدن يتخذ قرارات هامة لمجابهة كورونا

السبت 11 أبريل 2020

أقر إجتماع أمني عسكري مشترك، عقد اليوم في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء الركن، أحمد سعيد بن بريك، عدد من الإجراءات الهامة في إطار مجابهة فيروس كورونا "كوفيد 19".



واستعرض الاجتماع، الذي حضره الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، واللواء فضل حسن محمد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، واللواء فضل باعش، قائد قوات الأمن الخاصة، المستجدات المرتبطة باجراءات مواجهة هذا الوباء، بعد إعلان اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالفيروس، في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت.

وفي هذا الصدد أقرّ الاجتماع، زيادة ساعات حظر التجوال ليبدأ من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا، ولمدة أسبوعين أخرى، اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 12 إبريل 2020م.

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كما أقرّ الاجتماع الاغلاق الكُلي لأسواق القات، ومنع بيعه وتداوله في العاصمة عدن، والمحافظات الجنوبية، اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف ليل الأحد، وتكليف النقاط ومسؤولي المنافذ في المحافظات المعنية بمنع مروره ولمدة أسبوعين.

وأقرّ الاجتماع، إغلاق المنافذ البرية للعاصمة عدن، مع استمرار إغلاق المنافذ البحرية والجوية، اعتبارا من الساعة 12 بعد منتصف ليل الإثنين، وكذا استمرار اغلاق المطاعم، والالتزام بالبيع السفري فقط، وكذا الأسواق التجارية الكبرى والمولات.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام المجلس الانتقالي الجنوبي، بقرار قيادة التحالف العربي القاضي بوقف إطلاق النار وتكريس الجهود لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وشدد الاجتماع على ضرورة وضع الخطط الكفيلة لضمان تكثيف حملات التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، والعزل المنزلي، عبر وسائل الإعلام ونشر أرقام الطوارئ للابلاغ عن أي حالات مشتبه إصابتها بالفيروس