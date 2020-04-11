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أفغانستان تسجل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 أبريل 2020

سجلت وزارة الصحة بأفغانستان، السبت، 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

 

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وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في أفغانستان إلى 555 حالة إصابة، فيما ارتفعت حالات الوفاة حتى، الجمعة، إلى 16 شخصًا بعد تسجيل حالتي وفاة.

 

يذكر أن الحكومة الأفغانية كانت وافقت في وقت سابق على خطة لفرض حظر التجوال بالعاصمة كابول، في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس في البلاد.

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