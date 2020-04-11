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شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الحكومية تقضي على مجموعة حوثية حاولت التسلل بنهم صنعاء والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
تتكبد مليشيا الحوثي، مزيداً من الخسائر البشرية في نهم الواقعة شرق العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.
وأوضحت مصادر عسكرية، بأن القوات الحكومية، قضت على مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.
وتحاول مليشيا الحوثي التقدم في هذه الجبهة لكنها تفشل أمام القوات الحكومية.
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