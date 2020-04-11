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القوات الحكومية تقضي على مجموعة حوثية حاولت التسلل بنهم صنعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 أبريل 2020

تتكبد مليشيا الحوثي، مزيداً من الخسائر البشرية في نهم الواقعة شرق العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.

 

 

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وأوضحت مصادر عسكرية، بأن القوات الحكومية، قضت على مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

 

وتحاول مليشيا الحوثي التقدم في هذه الجبهة لكنها تفشل أمام القوات الحكومية.

 

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