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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: حالة جونسون الصحية تتحسن ومعنوياته مرتفعة والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
بوريس جونسون
قال ناطق مكتب الحكومة البريطانية، إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون في تحسن على خلفية معاناته مؤخرًا من أعراض الإصابة بوباء "كوفيد 19".
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن الناطق قوله إن "رئيس الوزراء في تحسن مستمرة.
وأضاف "رئيس الوزراء معنوياته مرتفعة، ويقضي وقته داخل المستشفى بممارسة بعض الألعاب، ومشاهدة الأفلام السينمائية".
وكان مكتب الحكومة البريطانية، أعلن أمس أن رئيس الوزراء لا يزال في المستشفى، في المراحل الأولى من التعافي، لافتًا إلى أن معنوياته جيدة جدا.
وأعلن مقر رئاسة الوزراء البريطانية، الخميس، أن جونسون، أُخرج من وحدة العناية الفائقة، بيد أنه ما زال يتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى.
وذكر أن جونسون، "نُقل إلى المستشفى الأحد الماضي بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي، إلا أنه تم نقله إلى العناية المركزة، إثر تدهور حالته الصحية، لتلقي العلاج والعناية اللازمة".
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