شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابة طفلين بجروح إثر انفجار من مخلفات الحوثية بذوباب والان مع التفاصيل

السبت 11 أبريل 2020 أصيب طفلان بجروح إثر إنفجار جسم من مخلفات المليشيات الحوثية في مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالساحل الغربي.

وقالت مصادر محلية إن الطفل "مختار محمد عبده" والطفل"عبدالرحمن مهدي محمد" أصيبا في الأقدام نتيجة إنفجار الجسم الحوثي الذي يشبه القنبلة أثناء مرورهم بجانبه في احدى الطرقات بالمديرية. Advertisements وأضافت المصادر أن الطفلين نقلا إلى مستشفى المخأ لتلقي العلاج اللازم. وتواصل مخلفات المليشيات الحوثية التي زرعتها في مختلف الطرقات والشوارع والأحياء السكنية حصد ارواح المواطنين الأبرياء في مناطق الساحل الغربي.

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