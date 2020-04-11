شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في هولندا ترتفع إلى 24413 والان مع التفاصيل

السبت 11 أبريل 2020 أعلنت هولندا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 1316 حالة اليوم إلى 24413 مع تسجيل 132 وفاة جديدة.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيانه اليومي إن إجمالي عدد الوفيات بلغ 2643 حتى الآن.

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