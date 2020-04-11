أردوغان يدعم الاحتلال الإسرائيلي بمعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا

المناطق-يوسف المطيري

في واقعة تكشف تلون الرئيس التركي “رجب طيب اردوغان” وزعمه اهتمامه بالقضية الفلسطينية، قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن أردوغان أمر بتقديم شحنة معدات طبية لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا.

ووفقا للوكالة الأمريكية فإن الشحنة التي منحها أردوغان للاحتلال الإسرائيلي تزويد إسرائيل بمعدات طبية، تشمل كمامات الوجه والبدلات الواقية والقفازات المعقمة، لمساعدة تل أبيب على مكافحة تفشي وباء كرونا.

هذه المساعدات التي ذكرتها بلومبيرغ تكشف حجم التناقض الذي يعيشه اردوغان، في ظل مخادعته للجميع الجميع بأنه يهتم بالقضية الفلسطينية، بينما يدعم ألد أعدائها تحت غطاء “الإنسانية” الزائفة التي يفتقدها تجاه شعبه وسجنائه السياسيين، الذين يلقون شتى ألوان التعذيب مع عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة.

وعلى النقيض مما يقوم به اردوغان قامت مملكة الإنسانية وبتوجيهات من قيادتها حفظها الله بتوجه مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية بتقديم الدعم للفلسطينيين والسوريين واليمنيين بكافة التجهيزات الضرورية لمواجهة فيروس كرونا.

السؤال هنا لو كانت المملكة هي من قدم الدعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي ماذا سيكون رد الإعلام التركي والقطري والإيراني وحلفائهم في المنطقة، وماذا سيكون موقف جماعة الأخوان.