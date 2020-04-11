شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.3 درجة ضرب وسط كاليفورنيا اليوم السبت. يقع مركز الزلزال على بعد 446 كيلومترا شمالي لوس انجليس وعلى عمق عشرة كيلومترات.

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