شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة نيويورك: مدارسنا ستظل مغلقة لنهاية العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

قال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إن مدارس المدينة ستظل مغلقة لنهاية العام الدراسي، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا المستجد ووصف دي بلاسيو خلال إفادة صحفية هذا القرار بأنه صعب و"مؤلم"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت. وقال: "هذا هو الأمر السليم الذي علينا فعله .. سيساعدنا ذلك بوضوح على إنقاذ الأرواح".

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