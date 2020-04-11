انتقاد مسؤولين بولنديين لعدم مراعاة إجراءات الوقاية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

تعرض مسؤولون من الحكومة البولندية والحزب الحاكم "القانون والعدالة"، لانتقادات لعدم مراعاة الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، التي فرضها وزير الصحة خلال إحياء الذكرى السنوية العاشرة لحادث طائرة سمولنسك. وكان زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي ورئيس الوزراء ماتيوس مورفيسكي إلى جانب نائبيه الاثنين، ورئيس المجلس الأدنى بالبرلمان إلزبيتا ويتيك بين المسؤولين الذين وضعوا أكاليل زهور أمس الجمعة، عند النصب المخصصة لضحايا حادث الطائرة الذي وقع عام 2010، ولقي 96 شخصاً حتفهم في الحادث بينهم الرئيس ليخ كاتشينسكي. وتسببت الصور واللقطات المصورة من المراسم في غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم الخبراء وغيرهم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن المسؤولين تحدوا الحظر الرسمي المفروض على تجمع أكثر من شخصين ولم يراعوا وجود مسافة المترين بين بعضهم البعض. وقال وزير الصحة لوكاش شوموفسكي عبر الإذاعة اليوم السبت: "بالطبع كان يجب أن تكون المسافة بينهم أكبر"، ولكنه دافع عن الحكومة قائلاً إن "إحياء الذكرى العاشرة لحادث التحطم كان محدوداً بالطبع جراء جائحة فيروس كورونا". وقالت الشرطة إن المشاركين في المراسم كانوا يؤدون مهامهم الرسمية وبالتالي لم تكن القيود مفروضة عليهم. وكانت دوريات الشرطة التي تضمن مراعاة المواطنين للقيود المتعلقة بفيروس كورنا مشهداً شائعاً في المدن البولندية وهو تناقض لم يفت على صناع الميمات، وجاء في أحد الميمات رجال الشرطة تلاحق دراج وحيد في نفس الميدان الذي تجرى فيه المراسم التذكارية. ولدى بولندا حتى الآن 6088 حالة إصابة بفيروس كورونا و195 وفاة على صلة بالفيروس.

